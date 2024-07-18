Четверг, 18 июля, 2024

Диетолог перечислила пять лучших продуктов для укрепления иммунитета

Автор: powder

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Врач-диетолог Анастасия Тараско назвала в беседе с изданием «Подмосковье сегодня» пять лучших продуктов для укрепления иммунитета.

В первую очередь она призвала включить в рацион курицу, которая содержит много белка. Из него формируются клетки иммунитета. Альтернатива этому продукту: тофу, яйца, бобовые и рыба.

«Важно не забывать про цельные злаки, например, гречку или булгур. В них содержится много клетчатки», – уточнила Тараско.

Кроме того, врач призвала употреблять картофель и апельсины, содержащие витамины B и C. В качестве альтернативы можно использовать гранат, морковь, персики.

Наконец, Тараско рекомендовала добавить в рацион растительное масло (нерафинированное), а также ягоды.

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