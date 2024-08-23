Диетолог Макиша, объяснила, почему не получится худеть с помощью только диеты и спорта

Существует мнение, что для похудения достаточно больше двигаться и меньше есть, однако такой подход часто оказывается неэффективным и может даже привести к набору веса. Врач-диетолог Марина Макиша в интервью «ФедералПресс» объяснила, почему это так и что на самом деле нужно делать для улучшения фигуры и здоровья.

Нужно ли есть меньше?

По словам Марины Макиши, подход «меньше есть» не работает, потому что он слишком упрощён и не учитывает потребности организма. Вместо того чтобы сокращать количество пищи, важно правильно сбалансировать рацион, чтобы организм получал все необходимые питательные вещества. Диетолог подчёркивает, что даже при снижении веса необходимо поддерживать организм витаминами и минералами, иначе процесс похудения будет нездоровым и не даст долговременных результатов.

Как важно питание в процессе похудения

Макиша отмечает, что для успешного и здорового похудения нужно внимательно изучить свой рацион и понять, сколько и какие продукты следует употреблять. Ограничение в еде без понимания её состава и пользы не даст желаемого эффекта, а может даже навредить организму. Она добавляет, что полный отказ от еды приведёт к разрушению организма, а не к снижению веса.

Спорт и его роль в похудении

Марина Макиша считает, что спорт играет лишь небольшую роль в процессе похудения, влияя всего на 10% результата. Тем не менее, физическая активность важна для поддержания здоровья, нормализации обмена веществ, выработки гормонов и поддержания тонуса тела. Диетолог подчёркивает, что без правильного питания одного спорта недостаточно для эффективного похудения.