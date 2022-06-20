Диалог с полицией: права, обязанности и важные советы

Каким бы законопослушным гражданин не был, к любому человеку на улице может подойти полицейский с просьбой показать документы, стать понятым или просто помочь, если разыскивается преступник или свидетель какого-либо нарушения. Но у блюстителей порядка бывают и более серьезные основания для диалога: личный досмотр, требование покинуть какое-то место и даже задержание. О том какие права и обязанности есть у вас и у представителей закона при возникновении таких ситуаций, пойдет речь в нашем небольшом обзоре.

Коротко о себе

Итак, если полицейский находится при исполнении и обращается к обычному человеку по какой-либо причине, он обязан представиться. Если совершается правонарушение — то сотрудник называет себя после того, как опасность исчезнет.

По закону правоохранители обязаны сообщать должность, фамилию и звание. Можно попросить у полицейского служебное удостоверение, и он, вступая в контакт с гражданином, обязан его показать.

Если вы сами подходите к полицейскому, он тоже обязан представиться. Более того, гражданин имеете право записать данные сотрудника МВД.

— Полицейский обязан, согласно федеральному закону общаться с любым человеком корректно, уважительно, на «вы», — поясняет специалист по административному праву Наталья Елина. Даже если вы что-то нарушили, недопустимы обращения : «Эй, ты, ну-ка иди сюда, сейчас я тебя… ?» В речи полицейского не должно быть мата, дискриминации по национальному и религиозному признаку. Личный досмотр могут проводить только лица того же пола.

За нарушение этих правил представители правоохранительных органов могут быть привлечены к ответственности

Документы в порядке?

Полицейский может попросить документы для проверки, но если у вас их нет, вы ничего не нарушаете. Отсутствие паспорта или водительских прав не повод задерживать вас или штрафовать, Можете просто сказать, что паспорта с собой нет, он дома или в машине. Но в этом случае все не так однозначно, как кажется.

Если есть основания для проверки документов или нужно выяснить вашу личность, полицейский может доставить гражданина в отделение, чтобы там установить необходимые данные Забрать у вас паспорт представитель полиции не имеет права

Если полицейский просто подходит и без объяснения говорит: «Я такой-то, предъявите документы», — это незаконное требование. . На деле, если нечего скрывать, всегда проще показать какой-то документ и не пререкаться с блюстителем закона Чаще всего полиция найдет обоснованный повод для проверки документов, а вступать в дискуссию — себе дороже.

Заметим, что для проверки документов есть четкий список оснований, и просто любопытство полицейского там не упоминается. Представитель силовых структур должен объяснить, почему он остановил вас и зачем ему ваши документы.

Перечислим основные причины для таких действий.

1. У правоохранителей есть подозрения, что человек, похожий на вас, преступник или находится в розыске. Например, у полиции есть ориентировка на насильника или сбежавшего заключенного, а остановленный на улице прохожий по приметам сильно напоминает фигуранта уголовного дела.

2. Есть повод возбудить дело из-за административного нарушения. Например, пешеход перешел дорогу в неположенном месте, курит на детской площадке, вызывающе ведет себя с прохожими, нарушает общественный порядок, находясь в состоянии алкогольного опьянения, либо гражданин зашел на охраняемую территорию.

Если полицейский в процессе разговора узнал о вас личную информацию, ( сведения о вашем самочувствии, доходе, интимной жизни), он не может ее разглашать без согласия человека. Это нарушение закона.

Любого человека могут попросить стать понятым. Просто подойти на улице и сказать: «Нам нужен понятой, уделите пару минут— тут досмотр автомобиля с изъятием». Но быть понятым— это ваше право, а не обязанность. Если полицейский обратился с такой просьбой, можно отказаться. За это не накажут, и вас не могут заставить.

Протокольные нюансы

Допустим, у полицейского нашлись основания вас задержать или провести личный досмотр. Каждое такое действие должно сопровождаться составлением протокола. В протоколе должны быть указаны все обстоятельства.

Без протокола не могут досмотреть машину, забрать какие-то бумаги или выписать штраф. В протоколе отмечают данные понятых, свидетелей и обстоятельства дела. Всегда требуйте протокол и внимательно его читайте. Нет протокола — ваши права нарушены, это повод отменить наказание.

— Протокол обязательно дают подписать тому, в отношении кого он оформлен,- поясняет Наталья Елина. Можно изучать его как угодно долго и оставлять там любые замечания. Документ можно и не подписывать, но своей принципиальностью вы мало чего достигнете. Если не подписать протокол, об этом просто сделают отметку: «От подписи отказался». Но это не сделает протокол недействительным и не помешает наказанию.

Право на звонок и адвоката

Помните ,что полицейский должен не только изложить причину обращения или задержания, но и объяснить, какие права у вас есть в конкретной ситуации. Например, что вы можете не свидетельствовать против себя, что вас могут задержать ( если речь идет об административном задержании) максимум на три часа. Кроме того, у вас есть право на адвоката и телефонный звонок.

Напомним, что с первой минуты общения с полицейским у вас есть право пользоваться услугами адвоката. Можно ничего не говорить и ничего не показывать, пока не приедет адвокат. Всегда лучше иметь под рукой телефон юриста, которому доверяете или которого вам рекомендовали. И в любой непонятной ситуации звонить ему.

Если к вам просто подошел полицейский на улице, он вас еще не задерживает и ничего не предъявляет. Вы можете звонить, кому захотите. Если же вас задержали, права и свободы ограничены. Но право на один телефонный звонок все равно есть: можно сделать его в течение трех часов после задержания или попросить полицейского сообщить родным, что с вами и где вы находитесь.

Еще один важный нюанс. По закону полиция может попросить разойтись участников незаконного митинга. Например, если это мешает дорожному движению или есть опасность для других людей. Но если митинг согласован, власти дали разрешение провести его в это время и в этом месте, никто не нарушает закон — люди мирно идут с плакатами, не вредят чужому имуществу и ни на кого не нападают— блюстители порядка не могут требовать покинуть место демонстрации.

Но в этом случае речь идет только о санкционированных митингах, если запрет властей нарушен, полиция имеет полное право вмешаться в ситуацию.