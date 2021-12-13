-5.2 C
Рязань
Понедельник, 13 декабря, 2021
spot_img
На главнуюНовости мира

Девушке ампутировали ухо после нападения бывшего парня с кислотой

powder

В Петербурге врачам пришлось ампутировать ухо 16-летней девушке, которая стала жертвой нападения бывшего парня, пишет Moyalmetevsk.

Ранее суд арестовал 24-летнего злоумышленника, который подкараулил жертву и ее нового друга и обоих облил кислотой. Он признался, что сделал это из мести, поскольку девушка предпочла другого.

«Ее очень долго везли в больницу, гораздо дольше, чем меня, потому что кислота проела ее плоть очень глубоко», – пояснил потерпевший.

Молодой человек также уточнил, что у пострадавшей «расплавилась половина лица и отошла роговица глаз». Девушку погрузили в искусственную кому. Ее ждет немало реконструктивных операций и длительное восстановление.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,853ЧитателиЧитать
1,515ЧитателиЧитать
spot_img