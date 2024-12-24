Девочка-подросток умерла в Петербурге после распития водки с сожителем 

В Санкт-Петербурге 16-летняя девушка скончалась после распития водки с сожителем, сообщает РЕН ТВ.

По словам 25-летнего мужчины, вечером 22 декабря они пили водку. Вернувшись домой, девушка почувствовала себя плохо. Около 16 часов 23 декабря сожитель увидел, что она не дышит и вызвал скорую помощь.

Сожитель заявил силовикам, что жил с девушкой в коммуналке с октября 2024 года. С родителями умершая не общалась.

Мужчину задержали по административной статье о мелком хулиганстве. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Точную причину смерти подростка установят эксперты.