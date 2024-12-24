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Изображение Alina Kuptsova с сайта Pixabay
Новости России и мира

Девочка-подросток умерла в Петербурге после распития водки с сожителем 

Алексей Самохин

В Санкт-Петербурге 16-летняя девушка скончалась после распития водки с сожителем, сообщает РЕН ТВ. 

По словам 25-летнего мужчины, вечером 22 декабря они пили водку. Вернувшись домой, девушка почувствовала себя плохо. Около 16 часов 23 декабря сожитель увидел, что она не дышит и вызвал скорую помощь. 

Сожитель заявил силовикам, что жил с девушкой в коммуналке с октября 2024 года. С родителями умершая не общалась. 

Мужчину задержали по административной статье о мелком хулиганстве. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Точную причину смерти подростка установят эксперты.

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