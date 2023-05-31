Детскую ОКБ в Рязани оснастили новым оборудованием на 59 миллионов рублей

Оказание медицинской помощи маленьким пациентам региона выходит на высокотехнологичный уровень. В ОДКБ имени Дмитриевой закуплено 86 единиц оборудования на общую сумму 59 млн рублей. Современное оборудование уже помогает врачам проводить высокотехнологичные, малоинвазивные хирургические операции. Закуплен аппарат для выполнения кишечного шва, современный коагулятор.

Новый аппарат видео-ЭЭГ-мониторинга, приобретённый в консультативно-диагностический центр, позволяет с большей информативностью и точностью поставить неврологический диагноз. Новое оборудование помогает выхаживать недоношенных детей. Купленный лазерный коагулятор избавляет недоношенных от ретинопатии.

Круговая фотокамера — это прорыв в лечении неонатальной желтухи новорожденных . Технический арсенал Областной детской клинической больницы пополнился современным аппаратом ультразвуковой диагностики для визуализации процесса катетеризации центральных вен в отделении реанимации.

Оборудование для оказания реабилитационной медпомощи — аппаратные комплексы реабилитации для детей. Всё это позволит врачам улучшить качество лечения маленьких пациентов и доступность высокотехнолгических подходов. Улучшились условия пребывания в консультативно- диагностическом центре, благодаря проведённому ремонту, выполнена отделка стен, потолков, устройство полов, заменены дверные блоки, установлена новая мебель,поменялась цветовая гамма в местах ожидания. Что конечно улучшило условия ожидания маленькими пациентами.