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Понедельник, 12 июля, 2021
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Детский омбудсмен рассказала о влиянии дистанционки на здоровье детей

Елена Лобанова
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В результате дистанционного обучения многие родители отметили, что их дети получили менее серьезные и глубокие знания, а здоровье пошатнулось. Об этом в интервью «Известиям» сообщила Уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова.

— Данные опроса НМИЦ здоровья детей Минздрава России говорят о том, что дистанционное обучение повлияло на здоровье многих школьников. Это ухудшение зрения, плохой сон и головные боли, иные процессы. Такое совершенно не нужно ни нам, ни детям. Мы понимали всю необходимость этих мер, но, с другой стороны, верим и надеемся, что подобное не повторится, — подытожила специалист.

Она добавила, что «ни о каком качестве образования не может быть речи, когда элементарно не хватает технических средств, с помощью которых нужно было учиться».

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»: «Ни о каком качестве образования не может быть речи».

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