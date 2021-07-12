Детский омбудсмен рассказала о влиянии дистанционки на здоровье детей

В результате дистанционного обучения многие родители отметили, что их дети получили менее серьезные и глубокие знания, а здоровье пошатнулось. Об этом в интервью «Известиям» сообщила Уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова.
Она добавила, что «ни о каком качестве образования не может быть речи, когда элементарно не хватает технических средств, с помощью которых нужно было учиться».
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»: «Ни о каком качестве образования не может быть речи».