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Суббота, 9 апреля, 2022

Детский омбудсмен Евдокимова прокомментировала конфликт подростка и охранника в рязанском ТЦ «Ёж»

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Детский омбудсмен Евдокимова прокомментировала конфликт подростка и охранника в рязанском ТЦ «Ёж»

Александр Ильин

Уполномоченный по правам ребёнка в Рязанской области Анжелика Евдокимова прокомментировала конфликт подростка и охранника в рязанском ТЦ «Ёж». 

«Сегодня в социальных сетях был размещен видеоролик, как в одном из рязанских торговых центров между охранником и подростком произошел конфликт. В результате мужчина «скрутил» мальчика. На данный момент известно, что инцидент произошел пару дней назад и правоохранительные органы уже проводят по нему проверку. Но здесь есть вопросы не только правового характера, но и морально-этического», — написала омбудсмен. 

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Конфликт сняли на видео очевидцы и выложили в соцсети.

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