Детский омбудсмен Евдокимова прокомментировала конфликт подростка и охранника в рязанском ТЦ «Ёж»

«Сегодня в социальных сетях был размещен видеоролик, как в одном из рязанских торговых центров между охранником и подростком произошел конфликт. В результате мужчина «скрутил» мальчика. На данный момент известно, что инцидент произошел пару дней назад и правоохранительные органы уже проводят по нему проверку. Но здесь есть вопросы не только правового характера, но и морально-этического», — написала омбудсмен.