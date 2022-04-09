Детский омбудсмен Евдокимова прокомментировала конфликт подростка и охранника в рязанском ТЦ «Ёж»

Уполномоченный по правам ребёнка в Рязанской области Анжелика Евдокимова прокомментировала конфликт подростка и охранника в рязанском ТЦ «Ёж».
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Конфликт сняли на видео очевидцы и выложили в соцсети.
Уполномоченный по правам ребёнка в Рязанской области Анжелика Евдокимова прокомментировала конфликт подростка и охранника в рязанском ТЦ «Ёж».
Конфликт сняли на видео очевидцы и выложили в соцсети.
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