Четверг, 1 июня, 2023
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Дети в интернете: угрозы кибермошенничества

7info

Сегодня дети проводят все больше времени в интернете. И, как и в реальной жизни, во всемирной сети они могут столкнуться с угрозами и опасностями. В Международный день защиты детей рязанское отделение Банка России напомнит о схемах, которые используют кибермошенники.

  1. Подделки

    Излюбленный прием злоумышленников – создание поддельных страниц. Сайты фальшивых онлайн-магазинов игр, развлекательных порталов или каналов в мессенджерах маскируются под настоящие. Но в них может скрываться вирус или же форма для ввода данных карты, откуда сведения попадут прямиком к мошенникам. 

    2. Обзор страниц

    «Не запостил – не было», считает юное поколение. И отражает в социальных сетях каждый свой шаг. И вот уже нечистые на руку люди видят, что есть в доме, когда семья уезжает на каникулы и т.д. Всю эту информацию, которую выкладывают дети в сеть, затем могут использовать в своих схемах мошенники.

    3. Друг виртуальный  — проблемы реальные

    Схема, когда ребенку пишет кто-то в социальной сети с различными предлогами, по-прежнему актуальна. Проголосовать в конкурсе, оценить фотографию, скачать необычный эмоджи – за этими предложениями может скрываться вредоносная ссылка. Перейдя по ней, юный пользователь соцсети может загрузить в телефон вирус или лишиться аккаунта. Еще один вариант переписки – «душещипательные истории». Часто их рассказывают как раз со взломанных аккаунтов. Мошенник со страницы одноклассника пишет ребенку, что потерял карту/нет денег на проезд/ и т.д. Просит перевести небольшую сумму по номеру телефона, обещая вернуть. И исчезает сразу после получения средств.  

    4. Технологии  

    Мошенники используют самые обсуждаемые новости или события. Например, на фоне роста спроса на услуги нейросети стали появляться поддельные каналы, боты и страницы. Цель мошенников – как минимум побудить человека перевести какую-то сумму, якобы за подписку, а как максимум – получить доступ к карте, создав фишинговый сайт.

    Еще одна недавняя схема — использование QR-кода. Злоумышленники могут разместить объявления в общественных местах. Отсканировав QR-код, человек попадает в чат-бот в мессенджере, где сталкивается с мошенником.

    5. Легкий заработок

    Каникулы некоторые подростки используют, чтобы подзаработать. Вакансии они ищут в интернете. Киберпреступники формируют сайты с привлекательными вакансиями, предлагают, например, получать деньги за прохождение опросов. Якобы для перечисления средств просят указать данные карты, включая трехзначный код с обратной стороны, а в итоге опустошают ее.  

     «Чтобы ребенок не стал жертвой мошенников в интернете, ему нужно объяснить правила кибергигиены, — советует начальник отдела безопасности рязанского отделения Банка России Владимир Гришин. – Не следует переходить по сомнительным ссылкам. При получении сообщения лучше перепроверить информацию. Перед покупкой в сети нужно удостовериться, что сайт настоящий: проверить его название, наличие в адресной строке значка закрытого замочка и надписи https, самые посещаемые сайты лучше сохранить в закладках. И не использовать основную карту, а для онлайн-шоппинга выпустить дополнительную, можно также виртуальную карточку». 

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