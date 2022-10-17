Понедельник, 17 октября, 2022
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Детектив Шумякина убеждена, что муж убитой рязанки Логуновой дал ложные показания

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Фото: соцсети / instagram.com/mrs.kosheleva62

Детектив Екатерина Шумякина считает, что Александр Логунов, муж убитой рязанки Елены Логуновой, дал ложные показания о её исчезновении. Свои доводы она изложила в telegram- канале.

Сомнениям Шумякина подвергла заявление Логунова о том, что в день исчезновения Елена вышла из дома в джинсовом костюме и в чёрных кроссовках. Она считает, что джинсы и кроссовки не истлели бы за полгода.

Напомним, труп Елена Логуновой был обнаружен 7 октября недалеко от трассы М5. Женщина пропала в июле 2021 года в Рязани.

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