Десять рязанцев набрали сто баллов на ЕГЭ по литературе и химии

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Стали известны результаты экзаменов по литературе, химии и географии. Несколько участников ЕГЭ из Рязанской области написали работы на 100 баллов, сообщили 7info в региональном Минобре.

В этом году количество «стобалльников» по литературе увеличилось. Успешно сдали экзамен и получили наивысший балл пять выпускников. В прошлом году таких ребят было трое. Всего сдавали ЕГЭ по литературе в этот раз 315 человек.

Также в этом году увеличилось число «стобалльников» по химии – в 2021 таких выпускников пять. В 2020 году по этому предмету не было ребят, написавших работу на наивысший балл. Всего писали ЕГЭ по химии 553 человека.

В этом году повысился средний балл по химии по сравнению с предыдущим годом: с 52 до 57, – отметила заместитель министра образования и молодежной политики Рязанской области Ольга Васина.

По словам выпускников, получить такие высокие результаты удалось благодаря качественной подготовке к экзаменам.

Напомним, узнать результаты ЕГЭ можно на официальном сайте экзамена.