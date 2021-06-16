Десять рязанцев набрали сто баллов на ЕГЭ по литературе и химии

Стали известны результаты экзаменов по литературе, химии и географии. Несколько участников ЕГЭ из Рязанской области написали работы на 100 баллов, сообщили 7info в региональном Минобре.
В этом году количество «стобалльников» по литературе увеличилось. Успешно сдали экзамен и получили наивысший балл пять выпускников. В прошлом году таких ребят было трое. Всего сдавали ЕГЭ по литературе в этот раз 315 человек.
Также в этом году увеличилось число «стобалльников» по химии – в 2021 таких выпускников пять. В 2020 году по этому предмету не было ребят, написавших работу на наивысший балл. Всего писали ЕГЭ по химии 553 человека.
По словам выпускников, получить такие высокие результаты удалось благодаря качественной подготовке к экзаменам.
Напомним, узнать результаты ЕГЭ можно на официальном сайте экзамена.