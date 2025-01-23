Акне (угревая болезнь, прыщи) — одно из самых распространенных заболеваний кожи. По данным статистики, около 85% людей в возрасте от 12 до 24 лет сталкиваются с этой проблемой. Многие пытаются справиться с акне самостоятельно, что может привести к серьезным последствиям, включая повреждения кожи, сохраняющиеся на протяжении нескольких лет, — предупредила в интервью «Газете.Ru» врач-дерматолог, трихолог клиники «СМ-Косметология» София Белаш.

Формы акне

Врач уточнила, что акне может проявляться в нескольких формах:

Комедональное акне — характеризуется обилием черных точек.

— характеризуется обилием черных точек. Папуло-пустулезное акне — сопровождается появлением гнойничков.

— сопровождается появлением гнойничков. Узловатое или конглобатное акне — проявляется в виде крупных болезненных узлов, которые могут оставлять рубцы после заживления.

«Акне относится к психосоматическим дерматозам, — отметила София Белаш. — Высыпания на открытых участках кожи снижают самооценку, нарушают социальные взаимодействия и усиливают тревожность. При этом степень тяжести акне не всегда соответствует уровню стресса — даже единичные высыпания могут причинять значительный дискомфорт».

Опасность самолечения

Врач подчеркнула, что самостоятельное удаление акне стало весьма распространенной практикой. Пациенты часто пытаются справиться с проблемой при помощи косметических средств, народных методов или выдавливания воспалительных элементов. Такие действия чреваты серьезными последствиями, которые многие недооценивают.

«Механическое воздействие, например выдавливание угрей, повреждает кожу. Это создает микротрещины, через которые патогенные микроорганизмы проникают в глубокие слои кожи, вызывая инфекции. В домашних условиях практически невозможно обеспечить стерильность инструментов, что повышает риск осложнений. Инфекции проявляются покраснением, отечностью и гнойными воспалениями, ухудшая состояние кожи», — объяснила специалист. Реклама

Другим серьезным последствием самолечения являются рубцы и поствоспалительная пигментация. Темные пятна и шрамы после акне портят внешний вид кожи. Эти изменения могут сохраняться месяцами или годами, требуя длительного и дорогостоящего лечения.

Кроме того, механическое воздействие способствует распространению новых высыпаний. Бактерии, распространяющиеся при попытках удаления угрей, могут вызывать новые воспаления и увеличивать зону поражения.

Современные методы лечения

София Белаш отметила, что современные методы лечения акне включают комплексный подход:

Механическая чистка лица — удаляет загрязнения и излишки кожного сала.

— удаляет загрязнения и излишки кожного сала. Химические пилинги с использованием кислот — отшелушивают омертвевшие клетки, выравнивают рельеф кожи и очищают поры.

с использованием кислот — отшелушивают омертвевшие клетки, выравнивают рельеф кожи и очищают поры. Аппаратные методы (например, фототерапия с использованием синих и красных спектров света) — эффективно борются с бактериями, вызывающими акне.

(например, фототерапия с использованием синих и красных спектров света) — эффективно борются с бактериями, вызывающими акне. Препараты местного действия, содержащие ретиноиды и антибиотики, помогают контролировать состояние кожи в долгосрочной перспективе.

София Белаш подчеркнула важность профессионального подхода к лечению акне. Дерматологи и косметологи разрабатывают индивидуальные программы терапии, что позволяет эффективно избавляться от акне и предотвращать появление рубцов и пигментации.