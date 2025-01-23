Акне (угревая болезнь, прыщи) — одно из самых распространенных заболеваний кожи. По данным статистики, около 85% людей в возрасте от 12 до 24 лет сталкиваются с этой проблемой. Многие пытаются справиться с акне самостоятельно, что может привести к серьезным последствиям, включая повреждения кожи, сохраняющиеся на протяжении нескольких лет, — предупредила в интервью «Газете.Ru» врач-дерматолог, трихолог клиники «СМ-Косметология» София Белаш.
Формы акне
Врач уточнила, что акне может проявляться в нескольких формах:
- Комедональное акне — характеризуется обилием черных точек.
- Папуло-пустулезное акне — сопровождается появлением гнойничков.
- Узловатое или конглобатное акне — проявляется в виде крупных болезненных узлов, которые могут оставлять рубцы после заживления.
Опасность самолечения
Врач подчеркнула, что самостоятельное удаление акне стало весьма распространенной практикой. Пациенты часто пытаются справиться с проблемой при помощи косметических средств, народных методов или выдавливания воспалительных элементов. Такие действия чреваты серьезными последствиями, которые многие недооценивают.
Другим серьезным последствием самолечения являются рубцы и поствоспалительная пигментация. Темные пятна и шрамы после акне портят внешний вид кожи. Эти изменения могут сохраняться месяцами или годами, требуя длительного и дорогостоящего лечения.
Кроме того, механическое воздействие способствует распространению новых высыпаний. Бактерии, распространяющиеся при попытках удаления угрей, могут вызывать новые воспаления и увеличивать зону поражения.
Современные методы лечения
София Белаш отметила, что современные методы лечения акне включают комплексный подход:
- Механическая чистка лица — удаляет загрязнения и излишки кожного сала.
- Химические пилинги с использованием кислот — отшелушивают омертвевшие клетки, выравнивают рельеф кожи и очищают поры.
- Аппаратные методы (например, фототерапия с использованием синих и красных спектров света) — эффективно борются с бактериями, вызывающими акне.
- Препараты местного действия, содержащие ретиноиды и антибиотики, помогают контролировать состояние кожи в долгосрочной перспективе.
София Белаш подчеркнула важность профессионального подхода к лечению акне. Дерматологи и косметологи разрабатывают индивидуальные программы терапии, что позволяет эффективно избавляться от акне и предотвращать появление рубцов и пигментации.