Депутаты Рязанской Облдумы проконтролировали благоустройство дворов

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Депутаты Рязанской Областной думы Дмитрий Хубезов и Игорь Мурог проконтролировали ход благоустройства рязанских дворов. Об этом сообщает пресс-служба органа.

Комиссия, в составе которой были сотрудники администрации и депутаты Гордумы, посетили участки перед домами №№ 27к3 и 2 по улицам Черновицкая и Березовая соответственно. Работы на объектах ведутся в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды».

Зампредседателя Облдумы Дмитрий Хубезов и председатель комитета Облдумы по регламенту, мандатным вопросам и депутатской этике Игорь Мурог отметили, что работы ведутся по графику. Ремонт дворов должны завершить в заявленный срок.

В настоящее время на объектах уложили асфальт, установили бордюры, газонные решетки и ливневки.

– Рязанцы должны иметь благоустроенные дворовые территории и передвигаться по безопасным и качественным дорогам. Вместе мы делаем жизнь в нашем городе комфортнее и благополучнее, – отметил Игорь Мурог.

Парламентарий также подчеркнул, что многоуровневый депутатский контроль ведется в рамках исполнения поручения губернатора Николая Любимова.