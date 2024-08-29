Депутаты Рязанской областной Думы посетили лесные хозяйства региона

В июне текущего года в ходе «правительственного часа», посвященного реализации Лесного плана области, глава регионального парламента Аркадий Фомин поручил профильному комитету Думы совместно с министерством природопользования проанализировать информацию о результатах деятельности предпринимателей, арендующих лесные участки.

– Важно понимать, насколько арендаторы вкладываются в глубокую переработку и лесовосстановление. Необходимо сделать все возможное, чтобы использование леса было эффективным, приносило доход бюджету, а также максимально обеспечить бережное и ответственное отношение к природе, – подчеркнул Аркадий Фомин.

Председатель комитета по экологии и природопользованию Рязанской областной Думы Дмитрий Репников и депутат Татьяна Баринова осмотрели лесные участки Бельковского лесокомбината.

– Предприятие располагает двумя собственными питомниками, в которых выращивают саженцы для восстановления используемых лесных ресурсов. Их приживаемость за 2023 год, по данным министерства природопользования Рязанской области, составила 71%. Процесс заготовки и глубокой переработки древесины механизирован: осуществляется на современном оборудовании. В настоящее время комбинат активно расширяется, в связи с чем испытывает дефицит кадров, – отметил Дмитрий Репников.

Парламентарии Елена Синица и Андрей Глазунов, а также заместитель министра природопользования Рязанской области Андрей Машинистов, руководитель Касимовского лесничества Светлана Полякова посетили одну из организаций Касимовского лесничества и проверили реализацию мероприятий по заготовке древесины и лесовосстановлению.

– Директор компании «Ока-Хольц» Василий Сарычев провёл экскурсию по производственным цехам, рассказал о продукции предприятия и процессах обработки древесины. Мы осмотрели лесные участки, где ведётся вырубка деревьев и выращивается посадочный материал. Прежде всего, мы делали акцент на том, как выполняются мероприятия по восстановлению лесов в Касимовском лесничестве, предусмотрены ли санитарные рубки, убирается ли неликвидная древесина, как организована работа по предотвращению лесных пожаров: осуществляется ли устройство противопожарных минерализованных полос, прочистка просек и окружных границ, размещается ли информация о мерах пожарной безопасности в лесах, – прокомментировала рабочую поездку Елена Синица.

Мониторинг работы лесопользователей продолжится и в дальнейшем. Его результаты депутаты обсудят на заседании комитета по экологии и природопользованию Рязанской областной Думы.