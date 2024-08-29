Депутаты Рязанской областной Думы посетили лесные хозяйства региона

В июне текущего года в ходе «правительственного часа», посвященного реализации Лесного плана области, глава регионального парламента Аркадий Фомин поручил профильному комитету Думы совместно с министерством природопользования проанализировать информацию о результатах деятельности предпринимателей, арендующих лесные участки.
Председатель комитета по экологии и природопользованию Рязанской областной Думы Дмитрий Репников и депутат Татьяна Баринова осмотрели лесные участки Бельковского лесокомбината.
Парламентарии Елена Синица и Андрей Глазунов, а также заместитель министра природопользования Рязанской области Андрей Машинистов, руководитель Касимовского лесничества Светлана Полякова посетили одну из организаций Касимовского лесничества и проверили реализацию мероприятий по заготовке древесины и лесовосстановлению.
Мониторинг работы лесопользователей продолжится и в дальнейшем. Его результаты депутаты обсудят на заседании комитета по экологии и природопользованию Рязанской областной Думы.