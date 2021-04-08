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Четверг, 8 апреля, 2021
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Депутаты проверили качество питания в школах Рязани

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В рамках депутатского контроля Татьяна Климова, Сергей Дейнего и Роза Ризатдинова посетили рязанские школы, где осмотрели столовые, познакомились с меню, пообщались с администрацией, сотрудниками и школьниками. Об этом сообщила пресс-служба Рязанской гордумы. 

Председатель комитета по социальным вопросам Татьяна Климова побывала в школах №№51 и 68. Как было отмечено, главное нововведение этого учебного года – обеспечение всех учащихся начальной школы бесплатным горячим питанием. Если раньше  такая мера поддержки предоставлялась только льготникам, то теперь ее действие распространилось на всех детей первых-четвертых классов. Льготники же дополнительно получают полдник. В меню включены фрукты, овощи, соки, кисломолочные продукты.

Свои коррективы  в организацию школьного питания внесла и пандемия новой коронавирусной инфекции. Дети из разных параллелей не встречаются в столовой, за каждым классом закреплены определенные столы.

Татьяна Климова побывала в столовой школы №51, когда проходил завтрак. Она пообщалась с сотрудниками и детьми, ознакомилась с меню.

— Заметна хорошая организация школьного питания. Понравилось разнообразное и сбалансированное меню, составленное с учетом возрастных норм, что, конечно же, важно для детского здоровья, – заявила Климова.  

Похожие впечатления у председателя комитета по градостроительной деятельности и землепользованию Сергея Дейнего, который побывал в школах №№20 и 46:

— Осмотрел столовую, поговорил со школьниками. По словам детей, блюда в меню вкусные, едят они с удовольствием. Порадовало, что есть санитайзеры, рециркуляторы – все санитарные нормы соблюдаются в полной мере, – отметил Дейнего.

Роза Ризатдинова познакомилась с организацией школьного питания в школах №№14 и 15 и даже продегустировала блюда из школьного меню.

— Могу с уверенностью сказать, что детей кормят вкусно и качественно, — подвела итог депутат.

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