Депутаты проверили качество питания в школах Рязани

В рамках депутатского контроля Татьяна Климова, Сергей Дейнего и Роза Ризатдинова посетили рязанские школы, где осмотрели столовые, познакомились с меню, пообщались с администрацией, сотрудниками и школьниками. Об этом сообщила пресс-служба Рязанской гордумы.
Председатель комитета по социальным вопросам Татьяна Климова побывала в школах №№51 и 68. Как было отмечено, главное нововведение этого учебного года – обеспечение всех учащихся начальной школы бесплатным горячим питанием. Если раньше такая мера поддержки предоставлялась только льготникам, то теперь ее действие распространилось на всех детей первых-четвертых классов. Льготники же дополнительно получают полдник. В меню включены фрукты, овощи, соки, кисломолочные продукты.
Свои коррективы в организацию школьного питания внесла и пандемия новой коронавирусной инфекции. Дети из разных параллелей не встречаются в столовой, за каждым классом закреплены определенные столы.
Татьяна Климова побывала в столовой школы №51, когда проходил завтрак. Она пообщалась с сотрудниками и детьми, ознакомилась с меню.
Похожие впечатления у председателя комитета по градостроительной деятельности и землепользованию Сергея Дейнего, который побывал в школах №№20 и 46:
Роза Ризатдинова познакомилась с организацией школьного питания в школах №№14 и 15 и даже продегустировала блюда из школьного меню.