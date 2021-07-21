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Среда, 21 июля, 2021
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Депутаты проинспектировали ход благоустройства в парке советско-польского братства по оружию

Елена Лобанова
Депутаты проинспектировали ход благоустройства в парке советско-польского братства по оружию
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Депутаты Рязанской городской думы проинспектировали ход благоустройства в парке советско-польского братства по оружию. Об этом сообщает пресс-служба органа. 

На объекте в рамках первой очереди запланированы работы по обустройству освещения, видеонаблюдения и создания специализированной площадки для музея военной техники под открытым небом. По плану, благоустройство должно завершиться 15 июля, однако вовремя сдать объект не успели. 

К настоящему времени в парке практически завершили монтаж освещения и установку видеонаблюдения. Подрядчик приступил к обустройству площадки для музея военной техники. Работы планируется завершить к 20 августа. 

Сам подрядчик объясняет срыв сроков задержкой поставки электрического и видеооборудования, стройматериалов, а также их значительным удорожанием.

Депутат Гордумы Александр Бурцев отметил, что контроль на объекте проводят каждую неделю, однако прогресс не впечатляет. 

— Депутатский контроль нацелен еще и на общение с местными жителями. Важно узнать их мнение. Работы жителей устраивают, но есть ряд пожеланий. В первую очередь, им не нравятся горы мусора. Подрядчик не должен складировать его до сдачи объекта. В прошлые выезды эти замечания устранили, — рассказала зампредседателя комитета по бюджету и налогам РГД Елена Волкова. 

По ее словам, жители также говорят о создании газонов и детской площадке. При этом нужно учитывать, что это только первый этап благоустройства. В дальнейшем предполагается и дальше проводить работы на объекте, но для этого парк должен быть включен в план работ по формирования современной городской среды. 

По итогам выезда депутатами составлен список замечаний для дальнейшего реагирования. Результаты проверки будут направлены в Правительство Рязанской области. Администрация города намерена применять финансовые санкции в отношении подрядчика в рамках законодательства.

  • Депутаты проинспектировали ход благоустройства в парке советско-польского братства по оружию
  • Депутаты проинспектировали ход благоустройства в парке советско-польского братства по оружию
  • Депутаты проинспектировали ход благоустройства в парке советско-польского братства по оружию
  • Депутаты проинспектировали ход благоустройства в парке советско-польского братства по оружию
  • Депутаты проинспектировали ход благоустройства в парке советско-польского братства по оружию
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