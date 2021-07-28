Депутаты одобрили две сделки рязанского «Водоканала»

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На заседании комитета по экономическому развитию и муниципальной собственности гордумы депутаты согласовали две сделки МП «Водоканал». Вопрос вынесли на заседание Рязанской городской Думы.

Первый проект решения РГД предполагает согласовать муниципальному предприятию «Водоканал города Рязани» совершение сделки по заключению договора оказания услуг финансовой аренды (лизинга) семи вахтовых автобусов на базе ГАЗ — С41R13 на срок 60 месяцев, на общую сумму, не превышающую 32 411 100 рублей 41 копейку.

Вторым проектом решения предусмотрено согласование сделки МП «Водоканал» по заключению договора оказания услуг лизинга на срок 60 месяцев, на общую сумму, не превышающую 26 млн. 500 тыс. рублей. Речь идет об автобусе ПАЭ, машины для коммунального и дорожного хозяйства УДКМ, илососной машине, специальном грузовом автомобиле.

На балансе МП «Водоканал города Рязани» числится 150 единиц автомобильной и специальной техники. Степень износа — более 75%. Заменить планируется технику с максимальным износом. Источник погашения договора лизинга — собственные средства предприятия.

Также депутаты одобрили и вынесли на заседание Думы вопрос о продаже имущества ранее установленным способом, о передаче помещения в пользование Рязанской областной Думы и о согласовании сделки МП «Управление капитального строительства города Рязани».