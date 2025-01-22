Депутат раскрыл истинный план Трампа по Украине

Президент США Дональд Трамп будет пытаться затянуть переговоры по Украине на неопределённый срок, заявил в интервью NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, политик стремится любыми способами завершить боевые действия, но не более того.

«Его задача — остановить боевые действия любыми возможными способами. И именно остановить. А что будет дальше — его уже не волнует. Затем можно проводить переговоры до бесконечности, как это было с минскими соглашениями. Вот о чём идёт речь. Наша же задача — добиться того, чтобы Украина была прорусской. Это нас устроит. Либо, как сказал Николай Платонович Патрушев, Украина вообще не должна существовать к концу этого года», — отметил Журавлев.

Он также заявил, что первые шаги Трампа выглядят «вполне сносно», но подчеркнул, что Украина может продержаться без американской помощи как минимум 90 дней благодаря своим золотовалютным резервам.

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«Приостановка помощи иностранным государствам, включая Украину, конечно, играет роль. Но Украина сможет продержаться. Сегодня, благодаря золотовалютным резервам, она вполне способна выстоять 90 дней без какой-либо помощи, а возможно, даже дольше. И она продержится, в этом нет сомнений. Однако важно понимать, что Трамп, конечно, не за Россию, он вполне себе против России», — добавил Журавлев.