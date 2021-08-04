Депутат областной Думы проконтролировала ремонт дворовых территорий

Депутат регионального парламента Татьяна Гусева во вторник, 3 августа, проконтролировала ход ремонта дворовых территорий. В рамках многоуровневого депутатского контроля, который ведется по поручению губернатора Рязанской области Николая Любимова, она проинспектировала дворовые территории домов № 14 и 14 корп. 1 по улице Гагарина.
Ремонт здесь осуществляется в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». К моменту осмотра были заасфальтированы тротуары, проведена замена бордюров, обустроена территория для будущей площадки с уличными тренажерами. В ближайшее время, по словам подрядчика, планируется приступить к укладке асфальта на территории двора. Параллельно ведется ремонт подъездных путей.
Депутат областной Думы Татьяна Гусева отметила, что работы выполняются с хорошим качеством. При этом есть ряд вопросов, о которых говорили жители. В частности, по обеспечению безбарьерной среды.
Помимо этого, жители попросили помочь с обустройством детской площадки и безопасного покрытия на будущей площадке с уличными тренажерами.