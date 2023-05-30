Депутат Хубезов рассказал о важных законах, принятых Госдумой

Во втором и третьем чтениях мы единогласно приняли непростой межфракционный законопроект «О школьной медицине», который направлен на охрану здоровья детей в образовательных учреждениях (школа, детские сады и тд), особенно на профилактику несчастных случаев. Законопроект определяет порядок допуска детей до занятий физкультурой, а так же право педагогов оказывать первую помощь до приезда врачей. Я понимаю, нерешенных вопросов в школьной медицине много, но сегодня мы сделали первый шаг.

Второй не менее важный законопроект был принят в первом чтении «О пропаганде наркотических средств». Он уточняет понятия «пропаганды» и одновременно вводится ее полный запрет. Это крайне важно, особенно для молодежи. Мало кто знает, что при употреблении современных синтетических наркотиков происходит «добровольная» стерилизация, ведь более 90% наркоманов становятся бесплодными и не могут завести детей.

Оба законопроекта являются частью положений Народной программы партии «Единая Россия». Ведь здоровье и сохранение жизней наших граждан — наш безусловный приоритет.