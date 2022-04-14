Депутат Хинштейн заявил о скором возбуждении уголовного дела после нападения на Муратова

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн заявил о скором возбуждении уголовного дела после нападения на главного редактора Новой газеты Дмитрия Муратова. Информация появилась 14 апреля в Telegram-канале парламентария.

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По словам Хинштейна, сейчас полицейские проводят проверку,

«Все признаки «хулиганства» в действиях злоумышленников усматривают. Возбуждение уголовного дела, по их словам, вопрос ближайшего времени», — написал депутат.

На Дмитрия Муратова напали 7 апреля в вагоне поезда Москва-Самара: злоумышленник облил его красной краской.

Позже в Telegram-канале «Союз Z десантников» появилось видео нападения, которое сопровождалось подписью «месть ветеранов».