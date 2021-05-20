Депутат Госдумы от Рязанской области Андрей Макаров расскажет об экономике знаний

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Депутат Госдумы от Рязанской области Андрей Макаров выступит на просветительском марафоне «Новое знание» 21 мая. Выступление состоится в Москве в 13:30, посмотреть его в прямом эфире можно будет тут. Тема выступления – «Экономика знаний».

Просветительский марафон «Новое знание» стартовал 20 мая. Его на федеральном уровне проводит российское общество «Знание». Марафон трёхдневный: продлится он до 22 мая включительно. Очные площадки будут в 8 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Все желающие могут посмотреть марафон онлайн на сайте.

В первый день спикерами стали помощник Президента Российской Федерации, член наблюдательного совета Российского общества «Знание» Андрей Фурсенко, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, журналист, радио- и телеведущий, писатель Владимир Соловьев, журналист, ведущий авторской программы «Познер» на «Первом Канале», член фонда «Академия российского телевидения» Владимир Познер, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, клипмейкер Тимур Бекмамбетов, российский общественный деятель, журналист, предприниматель и видеоблогер Илья Варламов и другие.

21 мая ожидаются выступления пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова, министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, мэра Москвы Сергея Собянина, министра обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, соучредителя компании Apple Computer Стива Возняка и других экспертов и деятелей.