Депутат Госдумы Александр Коган из-за лесных пожаров обвинил в халатности рязанского министра

Депутат Госдумы РФ, зампред парламентского комитета по по экологии и охране окружающей среды Александр Коган из-за лесных пожаров в халатности обвинил рязанского министра природопользования Александра Новикова. Заявление он сделал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Коган опасается: из-за непозволительной халатности чиновника и промедления в сообщении о масштабах бедствия могут погибнуть уникальные животные, выгореть редкие растения.

– Сегодня все контакты есть, попросить помощи — это не сложно. Важно быть ответственным и спокойным. И понимать, что, в конечном итоге, это затронет не только Рязанскую область. У нас воздух распространяется от территории достаточно быстро, и пожары распространяются также, – заявил он в интервью.

Александра Коган убеждён: министерство природопользования не до конца просчитало риски и масштаб происшествия, чтобы либо принять свои дополнительные меры, либо обратиться за федеральной помощью. Как итог – за три дня площадь пожара увеличилась в 20 раз.