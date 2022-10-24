Понедельник, 24 октября, 2022
Татьяна Проводина

Депутат Андрей Кашаев оценил ремонт дороги в Железнодорожном районе Рязани

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Фото с сайта Рязанской городской думы

Депутат Рязанской городской думы Андрей Кашаев в составе комиссии осмотрел участок дороги на улице 9-я Линия. 890 метров было отремонтировано «картами».

В ходе приёмки дороги были выявлены недостатки, в том числе не был восстановлен газовый ковер, который обеспечивает безопасность подземного газопровода. Об этом говорится на сайте городского парламента.

На сегодняшний день недочёты устранены. Ресурсоснабжающие организации с подрядчиком проведут ещё раз осмотр колодцев, оценку их состояния и, если будет необходимо, заменят люки.

Депутат Андрей Кашаев оценил ремонт дороги в Железнодорожном районе Рязани
Депутат Андрей Кашаев оценил ремонт дороги в Железнодорожном районе Рязани
Депутат Андрей Кашаев оценил ремонт дороги в Железнодорожном районе Рязани

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