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Среда, 6 июля, 2022

Денис Сидоров подал документы о выдвижении своей кандидатуры на губернаторских выборы в Рязанской области

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Татьяна Проводина

Денис Сидоров подал документы о выдвижении своей кандидатуры на губернаторских выборы в Рязанской области

Фото с сайта КПРФ

Денис Сидоров подал документы о выдвижении своей кандидатуры на губернаторских выборы в Рязанской области.

Документы о выдвижении предоставлены в Избирком Рязанской области. Об этом сообщает Telegram канал Рязанский избирком.

Лидеру рязанских коммунистов предстоит собрать нотариально заверенные подписи депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов с поддержкой о выдвижении его кандидатуры, – сообщает пресс-служба Рязанского обкома КПРФ.

Денис Сидоров занимает должность первого секретаря комитета Рязанского областного отделения «Коммунистической партии Российской Федерации». Его кандидатуру выдвинули на XLIII Конференции Рязанского областного отделения КПРФ 25 июня.

Выборы губернатора в Рязанской области состоятся 9-11 сентября 2022 года.

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