Денис Лысов возглавит «Ростелеком» в Центральном федеральном округе

С 1 июня 2021 года вице-президент «Ростелекома» Денис Лысов перейдет на позицию директора макрорегионального филиала «Центр». На этом посту он сменит Дмитрия Кима, который назначен заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Основная цель топ-менеджера «Ростелекома» – повысить потенциал компании в самом масштабном по численности населения и количеству регионов федеральном округе страны и придать новый импульс развитию МРФ «Центр», используя наработанный опыт на Юге.
Денис Лысов начинал работу в телеком-отрасли в 2000 году с должности инженера сети передачи данных ОАО «Ростовэлектросвязь». Затем управлял проектами в области мобильной связи в Huawei Technologies. С 2003 по 2017 годы работал в компании «Мобильные ТелеСистемы» (МТС), где прошел путь от ведущего специалиста по развитию региональных систем коммутации до директора филиала компании в Ростовской области.
Денис Лысов родился в 1978 году в Ростове-на-Дону. Окончил Северо-Кавказский филиал Московского технического университета связи и информатики по специальности «Сети связи и системы коммуникаций».
Женат, воспитывает сына и дочь, в свободное время увлекается спортом и чтением книг.