День Святого Лупа 5 сентября: Народные приметы и традиции

5 сентября верующие отмечают День Святого Лупа, который в народе получил прозвище Брусничник. Это связано с тем, что к этому времени леса уже полны спелой брусники. Существует множество примет и традиций, связанных с этим днем, которые до сих пор вызывают интерес и веру у многих людей, пишет Regions.ru.

Успеть собрать урожай и заключить брак

Считалось, что к этому времени начинались первые заморозки, поэтому крестьяне спешили завершить сбор урожая и подготовиться к зиме. Поля уже заполнялись зрелым овсом, а в лесах собирали бруснику, которую использовали не только для угощений, но и в лечебных целях. Эти обычаи и по сей день остаются актуальными.

День считался благоприятным для любви и брака. В старину многие выбирали этот праздник для венчания, ведь считалось, что брак, заключённый в этот день, будет крепким и счастливым. Сейчас некоторые пары также выбирают эту дату для свадьбы.

Приметы о погоде

Особое внимание в этот день уделяли погоде. Если на День Лупа светило солнце, ожидали тёплую осень. Вечерний туман предвещал хорошую погоду, а сильный ветер намекал на первый снег уже в ноябре.

Чего нельзя делать на День Лупа

Как и на многие другие праздники, на День Лупа существовали определённые запреты. Например, нельзя было стричь волосы или ногти, чтобы не «обрезать» свою удачу. Также не рекомендовалось давать в долг – это могло лишить человека везения.

Кроме того, запрещалось покупать украшения, чтобы избежать неприятностей и конфликтов с близкими, распространения сплетен.