День памяти блаженной Ксении Петербургской 6 февраля: традиции, история праздника и молитва

6 февраля православные христиане вспоминают блаженную Ксению Петербургскую. Житие святой Ксении относится к XVIII веку. Женщина приняла на себя ношу юродивой: раздала все свои вещи и богатства (Ксения была дворянкой), пустилась в странствия, терпела насмешки и издевательства людей, питалась тем, что подадут на улице. За подвиг перед верой Христовой Господь наделил юродивую даром провидения и исцеления.

В день памяти блаженной Ксении Петербургской традиционно идут в храмы и молятся за здоровье и благополучие близких. У Ксении Петербургской просят помощи в воспитании и образовании детей, при трудностях и недугах – терпения и сил. С днём ангела в этот день поздравляют женщин с именами Оксана и Ксения.

Согласно поверьям, 6 февраля ни в коем случае нельзя приниматься за работу. Не стоит стирать, ложиться спать на чистую постель – могут возникнут большие беды в жизни.

В день Ксении Петербургской ни в коем случае нельзя молодым людям первыми садиться за стол. Это может принести им болезни. Категорически запрещено кого-либо обижать, издеваться или смеяться над людьми сегодня.

Праздник может стать хорошим поводом подать милостыню, помочь нуждающимся. Любое благое дело сегодня принесёт счастье.

Народные приметы Дня блаженной Ксении Петербургской

Какая погода в День Ксении Петербургской, такой и весна будет;

Птицы поют – к оттепели;

Снегопад 6 февраля сулит хороший урожай летом.