Суббота, 4 февраля, 2023
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День памяти блаженной Ксении Петербургской 6 февраля: традиции, история праздника и молитва

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6 февраля православные христиане вспоминают блаженную Ксению Петербургскую. Житие святой Ксении относится к XVIII веку. Женщина приняла на себя ношу юродивой: раздала все свои вещи и богатства (Ксения была дворянкой), пустилась в странствия, терпела насмешки и издевательства людей, питалась тем, что подадут на улице. За подвиг перед верой Христовой Господь наделил юродивую даром провидения и исцеления.

В день памяти блаженной Ксении Петербургской традиционно идут в храмы и молятся за здоровье и благополучие близких. У Ксении Петербургской просят помощи в воспитании и образовании детей, при трудностях и недугах – терпения и сил. С днём ангела в этот день поздравляют женщин с именами Оксана и Ксения.

Согласно поверьям, 6 февраля ни в коем случае нельзя приниматься за работу. Не стоит стирать, ложиться спать на чистую постель – могут возникнут большие беды в жизни.

В день Ксении Петербургской ни в коем случае нельзя молодым людям первыми садиться за стол. Это может принести им болезни. Категорически запрещено кого-либо обижать, издеваться или смеяться над людьми сегодня.

Праздник может стать хорошим поводом подать милостыню, помочь нуждающимся. Любое благое дело сегодня принесёт счастье.

Народные приметы Дня блаженной Ксении Петербургской

  • Какая погода в День Ксении Петербургской, такой и весна будет;
  • Птицы поют – к оттепели;
  • Снегопад 6 февраля сулит хороший урожай летом.

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