Дело жителя Брянска, сбившего двух девочек на переходе, передали в суд

Заместитель прокурора Брянской области Руслан Коберник утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Брянска, 1962 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

По версии следствия, 3 ноября 2022 года около 18 часов водитель автомобиля «Хёндэ Крета», двигаясь по улице Белорусской г. Брянска, совершил наезд на двух 12-летних девочек, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате дорожно-транспортного происшествия потерпевшим были причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело по существу рассмотрит Фокинский районный суд Брянска.