Дело об убийстве в Спасском районе передано в суд

Прокурор направил в суд уголовное дело по факту убийства жителя Спасского района, сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

По версии следствия, двое местных жителей, ранее знакомых друг с другом, совместно распивали спиртные напитки. Во время застолья между ними произошел конфликт на бытовой почве, в ходе которого обвиняемый взял кухонный нож и нанес потерпевшему не менее 15 ударов.

От полученных травм мужчина скончался на месте.

Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый попытался устроить поджог, разведя огонь в кухне, и затем скрылся с места происшествия. Возгорание удалось предотвратить благодаря соседям, которые почувствовали запах дыма и своевременно ликвидировали пожар.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.