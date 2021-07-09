Дело «чёрного лесоруба» из Касимовского района передано в суд

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Следственные органы направили в суд уголовное дело 47-летнего жителя Касимовского района, обвиняемого в незаконной рубке деревьев. Подробности сообщила пресс-служба рязанского УМВД.

Мужчина с помощью бензопилы и трактора незаконно спилил 21 сосну на территории Ерахтурского лесничества в Шиловском районе. Ущерб от действий «чёрного лесоруба» оценили в 2 миллиона 429 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.260 УК РФ, виновному грозит до 7 лет лишения свободы.

Касимовец вину признал, причиненный ущерб возместил полностью.