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Дело 14-летнего парня, убившего девушку, передано в суд

7info

В Кировской области завершено расследование уголовного дела об убийстве 15-летней девушки в Верхнекамском районе. Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Жительница посёлка Рудничный пропала без вести 15 сентября 2022 года. На следующий день её тело со следами насильственной смерти обнаружили во время поисков.

По версии следствия, девочку во время словесного конфликта на почве личных неприязненных отношений на улице посёлка задушил её 14-летний знакомый.

Парень арестован, в убийстве сознался. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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