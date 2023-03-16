Делегация Рязанской области посетила с бизнес-миссией Республику Казахстан

Министерство экономического развития Рязанской области информирует об итогах бизнес-миссии в Республику Казахстан, в которой приняли участие более 30 экспортно ориентированных предприятий региона.

Бизнес-миссия в Республику Казахстан организована по поручению губернатора Рязанской области Павла Малкова министерством экономического развития Рязанской области и Агентством развития бизнеса региона. Она стала первым мероприятием такого формата в текущем году. В бизнес-миссии приняли участие более 30 экспортно ориентированных предприятий сфер ИТ, медицины, производства строительных материалов, пищевой продукции, приборов и оборудования.

В рамках миссии состоялась встреча в торговом представительстве России в Казахстане, на которой обсудили перспективы внешнеторгового сотрудничества. С руководителями Союза транспортников Казахстана проработали возможности поставки рязанских товаров в Республику и транзита в другие страны Азии. Участники бизнес-миссии обменялись опытом в реализации мер поддержки несырьевого неэнергетического экспорта с сотрудниками министерства торговли и интеграции Казахстана. На предприятии «Завод ВМП Астана» и в международном технопарке ИТ-стартапов ASTANA HUB ознакомились с организацией производства и достижениями партнеров.

В ходе миссии рязанские предприниматели провели более 300 деловых переговоров. Достигнуты предварительные договоренности о возможном сотрудничестве.

В комментарии на своей странице в социальной сети заместитель Председателя Правительства Рязанской области Юлия Швакова так прокомментировала участие рязанских делегаций в подобных мероприятиях: «Бизнес-миссии Рязанской области в зарубежные страны зарекомендовали себя как эффективный способ коммуникации с иностранными компаниями и органами государственной власти. В результате таких контактов появляются новые направления экспорта для наших предприятий, которые оказались в сложных условиях из-за санкций. Будем продолжать организацию миссий, чтобы эффективно продвигать региональный бизнес на внешние рынки».