Дата «шести двоек» изменит всё: обнародован тревожный прогноз на декабрь 2022 года

Приближается вторая в этом году дата «шести двоек» – 22.12.2022 (первая была 22.02.2022). Часто такие необычные нумерологические сочетания связывают с различными пророчествами. Самые интересные предсказания на этот год и конкретен на эту дату вспомнило издание «Курьер.Среда».

В своих видениях известная прорицательница Ванга видела день «шести двоек», в который образуется новая земля. Но о каком конкретно дне шла речь, непонятно, ведь дни «шести двоек» ожидаются 2122, 2202, 2222 годах. Наши современники трактуют подобное видение Ванги по-разному: кто-то убеждён, что будет открыта новая планета, кто-то верит, что произойдёт большой потоп, в результате которого появятся новые участки суши.

Провидица Джуна, говоря о 2022 годе, уверяла, что наступит время платить по счетам. Многие задумаются о своих поступках, душевных качествах, начнут чистить карму. Экономический кризис станет сходить на нет, мир – перейдёт из одного состояния в другое. Бизнесменам Джуна советовала начинать учиться зарабатывать по-новому.

Святая Матрона Московская, которой также приписывают дар ясновидения, говорила о трудных испытаниях для России в 2022 году. Спасёт мир, по её мнению, от глобальных катаклизмов отказ от следования лжепророкам и вера в Бога.

Астролог Михаил Левин давал на 2022 год вполне оптимистичный прогноз, который обещал переход коронавируса в статус сезонной болезни. А ещё он пророчил обеднение населения и усиление экономического кризиса, рост цен. С астрологом солидарен его коллега Павел Глоба, который тоже утверждает, что экономический кризис будет нарастать и в итоге внесёт изменения в экономику других стран тоже.