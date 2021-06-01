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Цены на арендное жилье в России за год снизились на почти 15%. Весной 2021-го снять квартиру в среднем можно было за 23 000 рублей, годом ранее арендная ставка была выше — 27 000. Об этом свидетельствуют данные «ДомКлик» Сбербанка, с которыми ознакомились «Известия».

В риелторских компаниях подтверждают тренд.

— Средняя стоимость аренды жилья в России уменьшилась на 10-15%, при этом наибольшее снижение демонстрируют ставки аренды в малых городах, а также квартиры с большими площадями. Заметнее всего подешевели трехкомнатные — на 16-18%, —рассказал ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов.

Двухкомнатные квартиры тоже стали сдаваться дешевле — например, в Ростове-на-Дону и Волгограде снижение составило 10%.

К снижению цен на рынке аренды в том числе привели снижение доходов населения, развитие удаленной работы — снимавшие жилье иногородние вернулись домой, выгодные ипотечные ставки, благодаря которым арендаторы купили собственные квартиры.

По мере восстановления экономической активности, цены начали отыгрывать назад, отмечают эксперты.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: По ставке смирно: арендное жилье в России подешевело на 15%.