Цены на арендное жилье в России за год снизились на почти 15%. Весной 2021-го снять квартиру в среднем можно было за 23 000 рублей, годом ранее арендная ставка была выше — 27 000. Об этом свидетельствуют данные «ДомКлик» Сбербанка, с которыми ознакомились «Известия».
В риелторских компаниях подтверждают тренд.
Двухкомнатные квартиры тоже стали сдаваться дешевле — например, в Ростове-на-Дону и Волгограде снижение составило 10%.
К снижению цен на рынке аренды в том числе привели снижение доходов населения, развитие удаленной работы — снимавшие жилье иногородние вернулись домой, выгодные ипотечные ставки, благодаря которым арендаторы купили собственные квартиры.
По мере восстановления экономической активности, цены начали отыгрывать назад, отмечают эксперты.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: По ставке смирно: арендное жилье в России подешевело на 15%.