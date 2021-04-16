Что произошло в этот день, 16 апреля?

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В этот день, 16 апреля, родились Сергей Никоненко, Иван Ургант и Аня Тейлор-Джой.

Сергей Никоненко

Российский актер родился в 1941 году в Москве.

К карьере актера он начал готовиться с 13 лет. Именно тогда, будучи школьником, занимался в драмкружках. После окончания школы поступил во ВГИК.

В кино дебютировал в 1961 году в фильме «Сердце не прощает». В сериал появился впервые в роли Виктора Гордеева в «Каменской». Всего за карьеру он сыграл более чем в 210 фильмах и сериалах. Как режиссёр снял 15 кинокартин и один сериал «Аннушка».

Иван Ургант

Знаменитый телеведущий и актер родился в 1978 году в Ленинграде.

В детстве Ургант учился в детской музыкальной школе, а после окончил Санкт-Петербургскую академию театрального искусства.

В мае 2001 году Ургант появился на канале MTV. После был ведущим многих программ, а с 2005 года начал работать на «Первом канале».

С 2012 года является бессменным ведущим шоу «Вечерний Ургант», который собирает множество просмотров и положительных отзывов. Несмотря на то, что формат схож с популярными американскими программами, «Вечерний Ургант» полюбился россиянам.

В 2018 году Иван Ургант запустил игру «Клевер», которая буквально взорвала интернет.

Аня Тейлор-Джой

Американская актриса родилась в 1996 году в Майами.

В детстве девочка занималась балетом, одна из-за частых переездов не смогла стать профессиональной танцовщицей. Во время обучения в старшей школе начала принимать участие в модных фотосессиях.

Известность Аня Тейлор-Джой получила благодаря вышедшему в 2015 году фильму «Ведьма». В следующем году последовала еще одна громкая премьера — «Сплит».

Уже в 2017 году девушку номинировали на премию BAFTA в категории «Восходящая звезда».

В 2020 году на платформе Netflix вышел мини-сериал «Ход королевы», где Тейлор-Джой сыграла роль гениальной шахматистки Элизабет Хармон. Проект стал самым популярным мини-сериалом в истории Netflix: за первые четыре недели его посмотрели 62 млн человек