Что произошло в этот день, 13 апреля?

- Advertisement -

В этот день, 13 апреля, родились Михаил Шуфутинский, Сергей Шнуров и Татьяна Навка.

Михаил Шуфутинский

Известный певец родился в 1948 году в Москве.

Михали Шуфутинский окончил музыкальную школу по классу баяна, а после поступил в московское музыкальное училище. В 1981 году он вместе с семьей эмигрировал в США, однако в 2003 вернулся обратно.

Михаил Шуфутинский является лауреатом премий «Шансон года». Кроме того, в 2013 году он получил звание заслуженного ариста РФ.

Сергей Шнуров

Сергей Шнуров родился в 1973 году в Ленинграде.

После окончания школы он поступил в инженерно-строительный институт. Не закончив его, перешел в Реставрационный лицей. После выпуска оттуда поступил на философский факультет Теологического института. Затем Шнуров работал в грузчиком, стекольщиком и даже сторожем в детсаду.

В 1991 году начал карьеру музыканта. В 1997 году появилась группа «Ленинград». Вместе с этим коллективом Шнуров исполнял множество популярных песен, которые стали настоящими хитами.

В 2018 и 2019 годах Сергей Шнуров был одним из наставников в проекте «Голос».

Татьяна Навка

Известная фигуристка родилась в 1975 году в Днепропетровске.

В детстве Навка увидела выступление одной фигуристки и загорелась желанием. Уже в пять лет она вышла на лед, а в 1988 году начала заниматься парным катанием. В 1991 году пара Татьяны Навки и ее первого партнера Самвела Гезаляном вошла в национальную сборную СССР и завоевывала многочисленные награды.

Татьяна Навка является олимпийской чемпионкой 2006 года в танцах на льду, двукратной чемпионкой мира, трехкратной чемпионкой Европы и России.

После победы на Олимпиаде в Турине Навка решила завершить профессиональную карьеру. В 2010 году женщина познакомилась с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым, с которым позже у них завязались отношения. В 2014 году Навка родила своему возлюбленному дочь Надежду, а в 2015 году пара расписалась.