Телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» рассказал подробности наступления российской армии в Курской области.

Морпехи группировки войск «Север» провели засаду на западную технику: БТР VAB и Stryker, бронемашины Hummer, Roshel SARV и противоминную машину Cougar. Противник понес большие потери.

По последним данным Росгвардии, в Курской области уничтожено пять опорных пунктов ВСУ и полсотни украинских военных.

В то же время противник пытался прорваться в Глушковском районе, чтобы ударить во фланг наступающим войскам. Российские военные отразили все атаки ВСУ.

«Враг не может добиться успеха и ведет беспорядочные обстрелы из танков по домам мирных жителей в приграничье», – говорится в публикации.

Военкоры также сообщили об освобождении Комаровки. Там операторы ударных дронов уничтожили значительное количество техники ВСУ. Сам населенный пункт окончательно взяли под контроль крымские десантники из 56 полка.

Кроме того, накануне тульские десантники освободили Краснооктябрьское.