Пятница, 13 сентября, 2024

Что известно о победном наступлении русской армии в Курской области

Автор: powder

Опубликовано

Телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» рассказал подробности наступления российской армии в Курской области.

Морпехи группировки войск «Север» провели засаду на западную технику: БТР VAB и Stryker, бронемашины Hummer, Roshel SARV и противоминную машину Cougar. Противник понес большие потери.

По последним данным Росгвардии, в Курской области уничтожено пять опорных пунктов ВСУ и полсотни украинских военных.

В то же время противник пытался прорваться в Глушковском районе, чтобы ударить во фланг наступающим войскам. Российские военные отразили все атаки ВСУ.

«Враг не может добиться успеха и ведет беспорядочные обстрелы из танков по домам мирных жителей в приграничье», – говорится в публикации.

Военкоры также сообщили об освобождении Комаровки. Там операторы ударных дронов уничтожили значительное количество техники ВСУ. Сам населенный пункт окончательно взяли под контроль крымские десантники из 56 полка.

Кроме того, накануне тульские десантники освободили Краснооктябрьское.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Архангельской области приостановили взыскание долгов с участников СВО

В Рязани усилят борьбу с наркорекламой

Умер петербуржец, которого укусил прохожий за средний палец

На Украине забили тревогу из-за пропажи Сырского

Одноклассники из Свердловской области вместе погибли на СВО

В Голенчинском пруду Рязани найден труп

Кардиолог Маршинцева назвала допустимую дневную дозу кофе

В Рязани агрессивный мужчина напал на водителя маршрутки

Стали известны подробности ночного пожара в Рыбном

Юной рязанке срочно необходимы деньги на сложную операцию на позвоночнике

ФСБ раскрыла деятельность британских разведчиков в России

Малков: В октябре мы получим полноценную, современную окружную длиной 13 км