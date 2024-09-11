Что известно о масштабном наступлении ВС России в Курской области

Российская армия освободила и начала зачистку населенных пунктов Снагость и Апанасовка в Курской области, сообщил телеграм-канал Mash.

Информация о начале масштабного наступления ВС России появилась накануне вечером.

«Гордеевка и 10-й Октябрь за ночь зачищены — ВСУ в них нет, но единичное присутствие заблудившихся вражеских ДРГ не исключается», — говорится в публикации.

По данным Mash, российские военные уже продвинулись на 150 квадратных километров. В наступлении могут принимать участие морские пехотинцы из 155-й и 810-й бригад, 56-й полк ВДВ.

Среди освобожденных пунктов также: Коренево, Кульбаки, Мартыновка, Нечаев.

«Остатки ВСУшников с боем выдавливают на юго-востоке Кореневского района», – указано в материале.

Кроме того, готовится штурм населенного пункта Свердликово недалеко от Суджи.

Минобороны пока официально не комментировало ситуацию в Курской области.