Число жертв массового ДТП в Рязанской области увеличилось до четырёх

Скончались ещё два человека, пострадавших в результате массового ДТП на трассе М-5 в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ.

Водитель автомобиля «Хендай Соната» скончался по пути в медицинское учреждение, пассажир «Киа Соренто» умер в реанимации.

Таким образом, в результате аварии погибли четыре человека.

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Всего в результате рокового ДТП погибли 4 человека и 3 человека получили травмы различной степени тяжести.

На место происшествия выехал заместитель начальника Управления Госавтоинспекции УМВД России по Рязанской области Сергей Москвин.

Во время совершения ДТП видимость на дороге осложнялась погодными условиями, сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области. По поручению прокурора области Дмитрия Коданёва прокуратурой Путятинского района организована проверка.