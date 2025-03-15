Два человека погибли, пятеро пострадали в ДТП в Рязанской области

В Рязанской области в крупном ДТП на трассе М-5 погибли два человека, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.
15 марта около 14:50 на 317-м километре автодороги М-5 «Урал» в Путятинском районе произошло столкновение четырёх автомобилей: Hyundai Sonata, «Лада Гранта», Kia Sorento и ВАЗ-2112.
По предварительным данным, в результате аварии два пассажира «Hyundai» погибли. Ещё пятерым участникам ДТП потребовалась медицинская помощь.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего.
ФКУ «Поволжуправтодор» сообщил, что с 17:00 на 313-м километре автомобильной дороги М-5 «Урал» временно затруднено движение, действует реверс.