Два человека погибли, пятеро пострадали в ДТП в Рязанской области

В Рязанской области в крупном ДТП на трассе М-5 погибли два человека, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

15 марта около 14:50 на 317-м километре автодороги М-5 «Урал» в Путятинском районе произошло столкновение четырёх автомобилей: Hyundai Sonata, «Лада Гранта», Kia Sorento и ВАЗ-2112.

По предварительным данным, в результате аварии два пассажира «Hyundai» погибли. Ещё пятерым участникам ДТП потребовалась медицинская помощь.

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На месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего.

ФКУ «Поволжуправтодор» сообщил, что с 17:00 на 313-м километре автомобильной дороги М-5 «Урал» временно затруднено движение, действует реверс.