Число жалоб рязанцев на банки и МФО сократилось

Среди финансовых услуг больше всего вопросов у рязанцев вызывает потребительское кредитование. Практически каждое шестое обращение жителей региона в Банк России касалось именно таких договоров. При этом по сравнению с прошлым годом число жалоб на потребительские кредиты снизилось в 1,7 раза.

Всего в январе – марте 2022 года в Банк России поступило 538 жалоб от рязанцев. Это на 8,2% больше, чем за такой же период 2021 года. 273 обращения были связаны с деятельностью кредитных организаций (–5,5%). Жители области писали о проблемах с погашением кредитов, отказах в заключении новых договоров и несогласии с условиями уже подписанных. Более чем на 60% выросло число обращений по ипотеке, что в частности объясняется ростом самого рынка: за первые три месяца года объемы ипотечного кредитования выросли на 18% в сравнении с аналогичным периодом годом ранее.

Появились и первые жалобы, связанные с введенными санкциями. Потребителей волновало, не будет ли запрета на снятие вкладов, у юридических лиц возникали вопросы по кредитованию, также люди спрашивали об организации торгов, кредитных каникулах и инфляции. «Иногда обращения — всего лишь результат недостаточной информированности. Ответы на многие вопросы о работе финансовой системы в условиях санкционных ограничений можно найти на сайте Банка России. Еще один способ — обратиться в чат мобильного приложения «ЦБ онлайн» за экспертной помощью», — напоминает управляющий рязанским отделением Банка России Сергей Кузнецов.

На страховщиков рязанцы жаловались 92 раза за три месяца. Две трети этих обращений касались обязательного страхования автогражданской ответственности: неверного применения коэффициента бонус-малус при заключении договора (51 жалоба), размера страховых выплат, невозможности оформить электронный полис на сайте и т.д.

Число вопросов по работе микрофинансового рынка несколько снизилось (-5,2%). Так, на треть реже, чем годом ранее, жители региона писали о предоставлении займов: жалоб по реструктуризации стало меньше на 87%, а по списанию денежных средств без согласия клиента в счет погашения не осталось вовсе.