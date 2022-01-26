В 2021-м впервые за последние три года резко упало количество преступлений с применением банковских карт, различных программ и мобильных телефонов, следует из данных МВД, с которыми ознакомились «Известия». Тогда как ранее с 2019 года оно существенно нарастало по мере всплеска мошенничества в стране.

Больше всего в абсолютном выражении сократилось количество преступлений с применением банковских карт: до 165,6 тыс., или на 12,9%. Также количество дел, совершенных с помощью программных средств, упало с 10 тыс. до 7,2 тыс. (-28,2%), сотового телефона — с 218,7 тыс. до 217,6 тыс. (-0,5%), говорится в данных ведомства. Деяний с использованием фиктивных электронных платежей и компьютерных технологий также стало меньше.

В целом за прошедший год замедлились общие темпы роста преступлений, совершенных с применением информационно-телекоммуникационных технологий, свидетельствует статистика МВД. Так, по итогам 2021-го зарегистрировано 517,7 тыс. таких дел, что всего на 1,4% больше показателей предыдущего года. Тогда как до этого наблюдался их активный рост: в 2020-м на 73,4% (510,4 тыс.), а в 2019 году — на 68,5% (294,4 тыс.).

Реклама

Рост количества мошеннических атак в 2021-м существенно замедлился, и высоких темпов, как в 2020 году уже нет, подтвердила тенденцию руководитель группы аналитики информационной безопасности Positive Technologies Екатерина Килюшева. Более того, по ее словам, в третьем квартале впервые за три года зафиксировано снижение числа атак по сравнению с предыдущим периодом.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Резон охоты: число преступлений с применением карт и телефонов резко упало