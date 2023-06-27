Вторник, 27 июня, 2023
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Число кибератак 23-24 июня в Рязанской области превысило 14 тысяч

Татьяна Проводина
Фото со страницы Андрея Ульянова ВКонтакте

Глава минцифры Рязанской области поделился статистикой по кибератакам 23-24 июня. Обычные такие сведения известны лишь специалистам по информбезопасности. Андрей Ульянов решил, что рязанцы должны быть в курсе ситуации.

Цифры представлены за период с 23:30 23 июня по 12:00 24 июня.

Объём трафика и число запросов на сайты правительства и исполнительных органов Рязанской области в сервисе защиты от DDoS-атак вырос в 24 раза.

На межсетевом экране уровня web-приложений зафиксирован рост числа атак высокого уровня значимости в 10 раз.

Анализ сетевого трафика выявил двукратный рост числа заблокированных атак высокого уровня, а их общее количество достигло 14397.

Министр подчеркнул, что все сайты продолжали корректно работать и оставались доступными благодаря профессионализму специалистов отдела информационной безопасности.

Андрей Ульянов: «В чём суть этой статистики? Уже открылась приёмная кампания в вузах, и многие абитуриенты сейчас определяются с профессиональной направленностью. Специалисты по информбезопасности — сейчас одни из самых востребованных и ценных на рынке труда»

Глава министерства призвал обратить внимание на эту очень нужную сегодня обществу профессию.

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