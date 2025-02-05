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Специальная военная операция

Четверых жителей Вологодской области освободили из украинского плена

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В результате сегодняшнего обмена из украинского плена освободили четверых уроженцев Вологодской области, пишет «Вологда-поиск».

На Родину вернутся:

• Бровкин Андрей В., 1973 года рождения;
• Верещагин Дмитрий Е., 1983 года рождения;
• Гурий Александр И., 1963 года рождения;
• Денисюк Николай, 1992 года рождения.

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Сейчас вологжане находятся в Белорусии, они смогут созвонится с родными. Им оказывают медицинскую помощь.

Затем бойцы пройдут реабилитацию и лечение в госпиталях Минобороны.

Всего в среду Россия и Украина обменялись 150 пленными.

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