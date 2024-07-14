Чем летние пищевые отравления в жару отличаются от кишечных инфекций?

Летом многие сталкиваются с диареей или рвотой. Пищевые отравления в теплое время года так же часты, как простуда зимой.

Это не одно и то же

Когда летом у кого-то из семьи начинается понос с тошнотой или рвотой, часто говорят, что человек отравился или подхватил кишечную инфекцию, считая это одинаковыми вещами. На самом деле, это разные проблемы.

«В медицине желудочно-кишечные патологии делят на пищевые токсикоинфекции (ПТИ) и острые кишечные инфекции (ОКИ)», — объясняет к. м. н., доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н. И. Пирогова Иван Коновалов.

Что такое пищевая токсикоинфекция

«При ПТИ пищеварительный тракт поражается токсинами, вырабатываемыми бактериями, например, ботулинистическим токсином клостридий или энтеротоксином золотистого стафилококка. Эти бактерии сохраняются в пище и окружающей среде, что приводит к накоплению токсинов. Употребление такой пищи вызывает острое отравление, но не инфекцию. Симптомы появляются быстро, в течение нескольких часов после употребления зараженных продуктов.»

Что такое острая кишечная инфекция

Другой вариант — ОКИ, когда пищеварительная система поражается бактериями или вирусами, которые вызывают воспаление и повреждение стенок кишечника. Токсины этих возбудителей вызывают рвоту и жидкий стул. Симптомы развиваются через несколько суток инкубационного периода, в отличие от вирусных инфекций, которые могут проявиться быстрее. Инфекции чаще сопровождаются лихорадкой и могут длиться до 1-2 недель.

Откуда в еде оказываются бактерии и вирусы

Вирусы и бактерии могут попасть в пищу и воду при нарушении санитарных норм. Например, яйца и птица могут быть инфицированы сальмонеллой. Неправильная обработка или хранение продуктов, а также несоблюдение гигиены работниками общественного питания также могут быть источниками инфекции. К типичным кишечным инфекциям относятся сальмонеллез, шигеллез, иерсиниоз, гепатит А, энтеровирусная, ротавирусная и норовирусная инфекции.

Кишечный грипп и диарея путешественников

Летом и осенью часто встречаются энтеровирусные инфекции, а зимой — норовирусные и ротавирусные. Эти возбудители могут долго сохраняться в воде и на предметах, что приводит к вспышкам в семьях и детских коллективах. Также существуют возбудители, характерные для конкретных регионов, вызывающие диарею путешественников.

Что нужно знать о лечении

Большинство кишечных инфекций и пищевых отравлений проходят за несколько дней. Но при первых признаках болезни, особенно у детей, нужно обратиться к врачу. Основные рекомендации просты: восполнять потерю жидкости, контролировать температуру и при необходимости проводить дополнительное обследование и госпитализацию.