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Бывший мэр Ярославля отмечает очередной юбилей в колонии

В субботу, 16 июля, бывший глава администрации Ярославля Евгений Урлашов отметил очередной юбилей в колонии, пишет ЯрNews.

Экс-мэру областного центра исполнилось 55 лет. Он отбывает срок за получение взяток в особо крупном размере.

Его осудили в 2016 году, признав виновным в получении взятки в размере 17 миллионов рублей и покушении на получение взятки в особо крупном размере. Чиновника приговорили к 12,5 годам в колонии строгого режима и штрафу в размере 60 миллионов рублей.

В декабре прошлого года Урлашов подавал прошение об условно-досрочном освобождении, но отозвал его.

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