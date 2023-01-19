Бывший директор предприятия ЖКХ в Рязанском районе получил условный срок за коррупцию

Рязанский районный суд приговорил бывшего директора муниципального предприятия к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года за присвоение денег из кассы организации.

Прокуратура Рязанского района поддержала гособвинение по делу. Подсудимый, являясь директором одного из МКП ЖКХ в период 2019 года, получал из кассы предприятия деньги по фиктивным договорам с физлицами. Похищенные деньги он присваивал и использовал по своему усмотрению.

Злоумышленник нанёс муниципальному образованию – учредителю данного муниципального предприятия – материальный ущерб в крупном размере. Своей вины подсудимый не признал.

Согласно приговору суда от 18 января 2023 года, мужчина признан виновным в инкриминируемом преступлении по статье о присвоении или растрате. Суд назначил ему 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Гражданский иск прокуратуры Рязанского района о взыскании с подсудимого 401 326 рублей в счёт возмещения вреда полностью удовлетворён.

Приговор пока не вступил в законную силу.