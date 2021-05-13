Брянских чиновников обвинили в краже земли

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Блогер Роман Демьяненко очистил парковку перед зданием администрации губернатора Брянской области Александра Богомаза, пишет сайт «Городской».

Сообщается, что мужчина демонтировал табличку, которая запрещает останавливаться посторонним автомобилям.

По мнению Демьяненко, знак был установлен незаконно. Он считает случившееся неправомерным захватом территории.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и Росгвардии, которые составили административный протокол за самоуправство. Однако житель Брянска готов заявил о готовности оспорить его в суде.