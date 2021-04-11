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Воскресенье, 11 апреля, 2021
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Брянцы превратили двор на проспекте Ленина в помойку

Никита Брыкин

Жительница Брянска Екатерина Храмкова написала в группе «Подслушано Брянск» в соцсети «ВКонтакте» пост, в котором пожаловалась на огромную свалку во дворе дома по улице Октябрьская.

Автор публикации также поделилась фотографиями и видео разрастающейся помойки. По ее словам, жители общежития строительного техникума выкидывают мусор прямо через забор.

«На плитах каждый день пьют и оставляют бутылки», – обратила внимание горожанка.

В итоге жители домов на проспекте Ленина вышли на уборку и самостоятельно привели территорию в порядок.

Наконец, девушка пристыдила всех причастных к образованию свалки.

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